Adapazarı'da Güzellik Uzmanı Kadın Başından Silahla Vuruldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde 35 yaşındaki kadının başından silahla vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Güzellik uzmanı olduğu ve eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi kadını, başından silahla vurarak kaçan 50 yaşındaki sevgilisinin aracı Hendek ilçesinde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Sehle G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Tartıştığı sevgilisi tarafından vurulmuş

Yaşanan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İş merkezindeki dairesini hem iş yeri hem ev olarak kullanan Sehle G. ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında S.S., silah ile Sehle G.'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. Eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA