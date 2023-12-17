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Adananın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı eşine sürpriz yaptı

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Adananın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç, 33 yıllık eşine sürpriz evlilik yıldönümü kutlaması yaptı. Kılıç, pazara gelerek hava fişek patlattı, meşalelerle eşinin önünde diz çöküp gül vererek onun evlilik yıldönümünü kutladı.

Adananın İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç (55) eşine sürpriz yapıp pazarda evlilik yıldönümü kutladı.

İmamoğlu ilçesinde pazarcı esnafı Adnan Kılıç 33 yıllık eşine sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması yaptı. Kılıç, birlikte pazarcılık yaptığı eşi Canan Kılıç'ın (52) yanından kısa süreliğine ayrılıp davul zurna eşliğinde tekrar pazara gelerek hava fişek patlatıp, meşalelerle eşinin önünde diz çöküp gül vererek onun evlilik yıldönümünü kutladı. Kılıç, "33 yıllık eşime bu ömür feda olsun. Önünde diz çökmeye bir değil bin razıyım" diyerek kırmızı gül ve altın kolye hediye etti. O anlar cep telefonu kamarası tarafından görüntülendi. Pazar yeri şenlik alanına döndü. Çift daha sonra pazarda karşılıklı çiftetelli oynadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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