Adanada kaçak at ve eşek kesimi yapılan depoda 12 kesilmiş eşek ele geçirildi

Adana'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

ADANA'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 atın ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheliden Seçkin Y. (42) tutuklandı.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

TUTUKLANDI

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Seçkin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.