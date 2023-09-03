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Adanada Kaçak At ve Eşek Kesimi Operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Adana'da zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında, bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

ADANA'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

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