Adanada Kaçak At ve Eşek Kesimi Operasyonu

Adana'da zabıta ekipleri tarafından yapılan baskında, bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı tespit edildi. Operasyonda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

ADANA'da zabıta ekiplerinin baskın yaptığı bir depoda 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoda kaçak at ve eşek kesimi yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese yaptığı baskında, 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, eşekleri kestiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eşek ölüleri iş makineleriyle taşınıp bir araziye gömülerek imha edildi. Kesilmeden kurtarılan hayvanlar ise barınağa teslim edildi. Depoda çok sayıda kemik olduğu da görüldü.