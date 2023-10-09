Adanada 37 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Adana'da polisin baskın yaptığı bir depoda 37 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.G., tutuklandı.

ADANA'da polisin baskın yaptığı bir depoda 37 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.G., tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 37 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)