Adana'ya izne gelen uzman çavuşun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesine izne gelen uzman çavuşun öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobil dönüş yapmak isterken şeridinde seyir halindeki uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet ile kafa kaya çarpışıyor. Kazanın ardından Yılmaz ve motosikleti savrulurken, otomobil ise kontrolü kaybedip duruyor.

Kazanın ardından çevredekilerin olay yerine koşarak geldiği görülüyor. - ADANA