Üye Girişi
Haberler

Adana'ya izne gelen uzman çavuşun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesine izne gelen uzman çavuşun öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması ve kazanın ardından yaşananlar yer alıyor.

Adana'ya izne gelen uzman çavuşun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesine izne gelen uzman çavuşun öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobil dönüş yapmak isterken şeridinde seyir halindeki uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın (25) kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet ile kafa kaya çarpışıyor. Kazanın ardından Yılmaz ve motosikleti savrulurken, otomobil ise kontrolü kaybedip duruyor.

Kazanın ardından çevredekilerin olay yerine koşarak geldiği görülüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Motosiklet Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Kozan adana

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurulan Türk aktivist hayatını kaybetti

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Engin Polat'ın avukatı tahliye olayının perde arkasını anlatıyor

Engin Polat'ın avukatı tahliye olayının perde arkasını anlatıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne? Bir Gece Masalı nerede çekildi? Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Dursun Ataş kimdir? Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu? ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL?
title