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Adana ve Kahramanmaraş'tan 83 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

3. Sayfa Haberleri

Adana ve Kahramanmaraş'tan 83 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi Adana ve Kahramanmaraş'tan aralarında çocukların da olduğu 83 depremzede, Türk silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 2 ayrı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Adana ve Kahramanmaraş'tan 83 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Adana ve Kahramanmaraş'tan aralarında çocukların da olduğu 83 depremzede, Türk silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 2 ayrı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyeleri devam ediyor. Adana ve Kahramanmaraş'tan hareket eden 2 askeri kargo uçağı, aralarında çocukların da bulunduğu 83 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 askeri kargo uçağı, Adana ve Kahramanmaraş'tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na aralarında çocuklarında olduğu toplam 83 depremzedeyi getirdi.

Aralarında bebek ve çocuklarında olduğu 83 depremzede, burada hazır bekletilen otobüslerle İstanbul'da bulunan akrabalarının yanlarına götürüldü.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

Kahramanmaraş İstanbul Adana TSK 3. Sayfa Haberler

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