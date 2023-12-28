Adana polisinin kovaladığı araçtan bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana polisinin kovaladığı araçtan bin 115 uyuşturucu hap gele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri bir araçtan şüphelenip dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü durmak yerine yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı bir süre kovalayıp durdurdu. Sürücü T.Ö. ve yanındaki N.C.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise yedek lastik altına gizlenmiş halde bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA