Adana Otoyolunda Tır Yangını: Kilometrelerce Kuyruk Oluştu

Adana Otoyolunda Tır Yangını: Kilometrelerce Kuyruk Oluştu
Güncelleme:
Adana'da Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırın ev eşyası yükü alev alev yandı. Yangın sonrası bölgedeki trafik durma noktasına geldi.

Adana'da otoyolda ev eşyası yüklü tır alev alev yandı, bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.

Yangın, Mersin Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan mevkiinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen ev eşyası yüklü tırda yangın çıktı. Alevler, otoyol kenarındaki ağaçlık alana da sıçrarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken güvenlik güçleri de yolu trafiğe kapattı.

Kilometrelerce kuyruk oluşan otoyolda, yangının söndürülmesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
