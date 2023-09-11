Adana Otogarı'nda Uyuşturucuyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

ADANA Otogarı'nda, sırt çantasında 2 kilogram 448 gram esrarla yakalanan Arif Ö. (24) tutuklandı. Arif Ö. ifadesinde, "Çalışmak için şehir dışına gidiyordum. Orada uyuşturucu bulamayacağımı düşünerek, içmek için aldım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Otogarı'nda otobüs bekleyen kişinin uyuşturucu taşıyacağı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Bölgede önlem alan ekipler, peronda bekleyen şüpheli Arif Ö.'yü tespit etti. Yolcu gibi davranıp, şüpheliye yaklaşan polis, Arif Ö.'yü yakaladı. Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada, kahve paketlerine yerleştirilmiş 2 kilogram 448 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Arif Ö., ifadesinde, "Çalışmak için şehir dışına gidiyordum. Orada uyuşturucu bulamayacağımı düşünerek, içmek için aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)