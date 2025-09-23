Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleşen 'Kozan'a Güven' uygulamaları kapsamında, yapılan denetimlerde uyuşturucu satıcıları ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 7 kişi yakalanırken, ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis uyuşturucu satıcılarının da aralarında olduğu 7 şahsı yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde "Kozan'a Güven" uygulamaları çerçevesinde 40 noktada 289 polisin katılımıyla şok denetim yapıldı. Denetimlerde 3 uyuşturucu satıcısı, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 4 şüpheli olmak üzere 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerden 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 19 fişek, 56 adet uyuşturucu hap ile 150 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Ayrıca polis, 9 araca modifiyeden işlem yaptı, 107 motosiklet sürücüsüne ise idari para cezası uyguladı. 25 araç ile 12 motosikletinde trafikten men edildiği bildirildi. - ADANA

