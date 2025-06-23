Adana'nın Kozan ilçesinde suçlulara yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde suçlulara yönelik denetimlerde 7 kişi yakalandı
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Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik denetimlerde 4'ü hapis cezası bulunan 7 şahısı yakaladı. Uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan ceza alan şahıslar cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 4'ü çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 7 şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlulara yönelik son bir hafta içerisinde çok sayıda denetim gerçekleştirdi. Güven uygulamaları çerçevesinde 43 noktada 297 polisle yapılan şok denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yapan 3, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan 1 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şahıs emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Uygulamalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 11 araca işlem yapan polis, 122 motosiklet sürücüsüne ise idari para cezası kesti, 24 araç ve 8 motosikleti de trafikten men etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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