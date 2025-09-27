Haberler

Adana'nın Kozan İlçesinde Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan İlçesinde Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozan ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi sınırlarında Mansurlu karayolu yanındaki sazlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevrede bahçelere yayılmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı

Maç biter bitmez açıkladı: Soyunma odasında bayıldı
İşte çalışmayı en az seven kentimiz

İşte çalışmayı en az seven kentimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.