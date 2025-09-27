Adana'nın Kozan İlçesinde Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Kozan ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme çalışmalarına başlandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi sınırlarında Mansurlu karayolu yanındaki sazlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevrede bahçelere yayılmadan söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa