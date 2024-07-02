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Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalesi ediyor

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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangına arazözler, uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalesi ediyor.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ayrıca yangına havdan uçak ve helikopterle de müdahale ediliyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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