Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahalesi ediyor.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye Kozan Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ayrıca yangına havdan uçak ve helikopterle de müdahale ediliyor. - ADANA