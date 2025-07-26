Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan ve dağın yamacında süren orman yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Sarp kayalık alanda zorlu mücadele ile kontrol sağlanan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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