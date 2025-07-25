Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - ADANA