Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü

İmamoğlu hastaneye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.