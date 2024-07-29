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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana Kozan'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı 04.30 sularında orman yangını çıktı. Yangına Kozan orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre ilçelerden takviye istenerek çok sayıda arasöz ve yangın söndürme ekibi ile müdahale başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi ile çevredeki zeytin bahçelerinde sıçrayan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Orman yangınına müdahale sürerken dumanlar ilçe merkezinde de gözlemlendi. Bölgede bulunan 1 yayla evinin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Köseli mahalle sakinleri bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeni ile mahallelerini kendileri boşaltırken yangının çok şiddetli olduğunu ve hızla ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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