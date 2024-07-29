Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını evlere sıçradı. 8 ev zarar görürken alevlerin ulaştığı yerleşim yerinde vatandaşlar hortumlarla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kozan ilçesinde Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan ve saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar ile birlikte hızla büyüyen yangında 8 ev zarar gördü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında evleri ve bahçeleri yanan vatandaşlar üzüntü içinde yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Alevlerin evlerine yaklaştığını gören vatandaşlar da hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Zeytin bahçesi ve çardağı yanan vatandaşlardan Ahmet Öz, "Sabah 4'ten beri yangını söndürmek için mücadele ediyoruz. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Benim zeytin bahçem vardı, çardağım vardı, yandı. Abim yangının ortasında kaldı. 2 saate çok hızlı bir şekilde yayıldı. Komşuların evleri yandı, onlara müdahale ettik. Yangın benim 30 dönüm zeytin bahçeme sıçradı dakikalar içinde yandı. Şimdi geldiğimiz bu bölge de yanıyor. Müdahale ediliyor ama rüzgar çok hızla yayılıyor" dedi.

Evi yanan Mehmet Öz ise yangının hızla büyüdüğünü kaydederek, "Bir anda alevler çevreyi sardı" diye konuştu.

Yangında evi yanan Durdu Tokdemir de, "Biz evden kaçtık, komşuların yanan evini söndürmeye çalıştık. Abimin evi yandı. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. - ADANA