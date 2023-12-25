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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kozan ilçesi Taş Mahallesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken Abdullah Tekayak'a ait ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kozan ilçesi Taş Mahallesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken Abdullah Tekayak'a ait ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kozan Adana Olay İtfaiye Adana 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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