Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kozan ilçesi Taş Mahallesinde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın bir anda tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken Abdullah Tekayak'a ait ev büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA