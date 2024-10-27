Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı çevre illerden de hissedildi. Deprem, 20,13 kilometre derinlikte kaydedildi ve vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı.
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 20,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik olup sokaklara inerken deprem Adana merkez başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.