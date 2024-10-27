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Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar panik içinde sokaklara döküldü.

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 20,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik olup sokaklara inerken deprem Adana merkez başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa

3-sayfa Deprem Yaşam Kozan Adana

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