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Adana'nın Feke ilçesinde tomruk yüklü kamyon yandı

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Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesinde tomruk yüklü bir kamyonun motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Adana'nın Feke ilçesinde tomruk yüklü kamyon yandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Akkaya Mahallesinde meydana geldi. Feke Orman İşletme Müdürlüğüne tomruk getiren 01 ALP 676 plakalı kamyonda tomrukları indirmek için orman deposu alanına girdiği esnada motor kısmında yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine Feke İtfaiye ekipleri geldi. Ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını tomruklara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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