Adana'nın Feke ilçesinde orman yangınına müdahale

Adana'nın Feke ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Feke'ye bağlı Akkaya Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. - ADANA