Adana'nın Feke ilçesinde orman yangınına müdahale
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bildirdi ve ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.
Adana'nın Feke ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Feke'ye bağlı Akkaya Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı.
Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. - ADANA