Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını

Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını
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Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale başlatıldı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve helikopter sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesi sınırlarında orman yangını çıktı, ekipler havadan müdahaleye başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı Daşlıgedik mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu orman ekiplerine bildirildi. Feke Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda arasöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin bölgeye ulaşarak yangına müdahale etmeye başladığı bildirildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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