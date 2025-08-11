Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Korkuya Neden Oldu

Adana'nın Feke ilçesinde kırsal mahallede bir evde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dere Mansurlu Mahallesi'nde Nadir Evran'a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın ise kısa sürede köy evini sardı. Köye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve söndürme çalışmalarına destek için helikopter gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA