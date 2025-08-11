Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Korkuya Neden Oldu

Adana'nın Feke İlçesinde Ev Yangını Korkuya Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Feke ilçesinde, Dere Mansurlu Mahallesi'nde Nadir Evran'a ait bir evde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde kırsal mahallede bir evde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dere Mansurlu Mahallesi'nde Nadir Evran'a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın ise kısa sürede köy evini sardı. Köye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve söndürme çalışmalarına destek için helikopter gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.