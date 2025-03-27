Adana-Mersin Otoyolunda Kanser İlaçları ve Altınlar Çalındı

Adana- Mersin otoyolunda bu da oldu: Kadının kanser ilaçları çalındı

Ankara'dan Şanlıurfa'ya kızlarını görmeye giden çift otomobiliyle Adana-Mersin otoyolunda mola verdiği sırada kadının araçtaki kanser ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınları çalındı

Hırsızlık ana saniye saniye görüntülendi

Kanser hastası yaşlı kadın ilaçları almak için bir süre beklemek zorunda kaldığını hırsız nedeniyle tedavisinin yarım kaldığını söyledi

ADANA - Ankara'dan Şanlıurfa'ya kızlarını görmeye giden çift otomobiliyle Adana-Mersin otoyolunda mola verdiği sırada kadının araçtaki kanser ilaçları ve 100 bin lira değerindeki altınları çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay 24 Mart günü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Yenice Gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kınasakal ve eşi Rukiye Kınasakal Ankara'dan Şanlıurfa'daki kızlarını görmek için yola çıktı. Çift Adana-Mersin otoyoluna geldiğinde benzin istasyonunda mola verip otomobili park etti. Bu sırada benzin istasyonuna bir otomobil geldi. Otomobilden inen şahıs Kınasakal çiftinin otomobilini açıp kanser ilaçlarını ve 100 bin lira değerindeki altınları çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Çift otomobile gediğinde kanser ilaçlarını ve altınları bulamayınca şok oldu. Çift güvenlik güçlerine haber verip şikayetçi oldu.

Koca Ali Kınasakal, eşinin 3 yıldır göğüs kanseri tedavisi gördüğünü belirterek, "Şanlıurfa'ya kızımızı göremeye gidiyorduk. Benzin istasyonunda mola verdik. 20 saniye içinde arabamızı soydular. Altınları ve eşimin rapor ile alınan kanser ilaçlarını çaldılar. Şuan o ilaçları alamıyoruz. Parayla almak zorundayız. Eşim mağdur oldu üzülüyor" dedi.

Rukiye Kınasakal ise 3 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ifade ederek, "Hırsız çantamı çaldı. Ben çok mağdur durumdayım. Kanser ilaçlarımı da çaldılar. İlaçlarımı alamıyorum çok mağdurum. İlaçlar 3 aydan aya yazılıyor" diye konuştu.