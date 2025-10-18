Haberler

Adana Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonunda 18 Tutuklama

Adana Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonunda 18 Tutuklama
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, şebekenin 150 milyon lira kazanç sağladığı belirlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 18'i tutuklandı.

Adana merkezli 3 ilde 150 milyon liralık yasadışı bahsi yöneten şebekeye yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis şebekesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu bir 3 ilde bir çok şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de 14 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Şebekenin 5 farklı yasadışı bahis paneli üzerinden aylık 150 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla 1'i ise emniyetten serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
