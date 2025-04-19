Adana Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 57 Tutuklama

Adana merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 şüpheliden aralarında çete liderinin de bulunduğu 57 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ve Ceyhan KOM Büro Amirliği ekipleri, 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda S.B.'nin (26) liderliğini yaptığı organize suç örgütünün üyelerini tek tek belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Adana merkezli Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 280 ekip ve 700 polisin katılımıyla 115 şüpheliye ait 118 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Özel harekat timlerinin de desteğiyle evlerin kapısı koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Polis, çete lideri S.B. ile birlikte 109 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 858 adet mermi, 103 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi birçok suçu işlediği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 109 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile de el konuldu.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan çete lideri S.B. ve 57 şüpheli tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla, 38'i ise savcılıktan serbest kaldı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. - ADANA