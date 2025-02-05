Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 17 Gözaltı

Adana merkezli 6 ilde, göçmen kaçakçılığı yapan çeteye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu özel harekat timlerinin de desteği ile Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan 17 kişiyi yakalamak harekete geçti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ADANA