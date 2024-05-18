Adana merkezli 'Ayar-3' operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 4 ilde 'Ayar-3' operasyonları kapsamında, piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 50 milyon lira değere sahip altın ele geçirildi.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Mersin, Yozgat ve Kahramanmaraş'ta 'Ayar-3' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 'Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik' suçunu işlediği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bir sahte altın atölyesinde yaklaşık değeri 50 milyon lira olan; 3 bin 646 adet çeyrek altın, 811 adet yarım altın, bin 614 adet tam altın ve 57 adet Reşat altın ele geçirildi. 14 adet tam altın kalıbı, 13 adet yarım altın kalıbı, 10 adet çeyrek altın kalıbı, 10 adet altın kalıplarına ait halka, 4 adet basıma hazır pul altın ve siparişlere ait evraklara el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA