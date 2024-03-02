Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına...
Adana merkezli olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı. - ANKARA