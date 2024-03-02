Üye Girişi
Haberler

Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına...

Güncelleme:

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-23' operasyonlarında, Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik olarak 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Sibergöz-23" operasyonlarında 146 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Dolandırıcılık Adana Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Sağlık Ocakları hafta sonu açık mı? 2 Mart Aile hekimliği çalışma saatleri neler? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İSTANBUL HAVA DURUMU 2 MART | Meteoroloji'den bugün için çamur yağmuru uyarısı yapıldı mı? Cumartesi bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar açık mı 2024? Cumartesi günü kargolar açık mı? 2 Mart Cumartesi günü kargolar dağıtım yapıyor mu? PTT, YURTİÇİ, ARAS, UPS, SÜRAT, MNG Kargo çalışıyor mu? İYİ Parti İstanbul adayı kim? 2024 İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu kimdir? 4 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Yeni Batman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba kimdir? Yeni Van İl Emniyet Müdürü kim oldu? Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu kimdir? Yeni Kayseri İl Emniyet Müdürü kim oldu? Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü kim oldu? Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Karabörk kimdir? 2 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? DEVA Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Denizli adayı Mehmet Mirza kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title