Adana Kozan'da şehidin ismini taşıyan parka zarar verdiler

Adana'nın Kozan ilçesinde dün Bilim ve Enerji Parkına yapılan zarar verme olayının ardından bugün de şehit Ziya Özkozanoğlu'nun isminin konulduğu parka zara verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün Bilim ve Enerji Parkına yapılan zarar verme olayının ardından bugün de şehit Ziya Özkozanoğlu'nun isminin konulduğu parka zara verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağı Ağlıboğaz Mahallesinde yapılan Şehit Ziya Özkozanoğlu parkında kimliği meçhul kişiler tarafından kauçuklar söküldü, aydınlatma lambaları kırıldı. Dünde ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan Bilim ve Enerji Parkına zarar verilmişti.

Çocukların ve gençlerin özellikle bahar aylarında dinlenme ve oyun alanı olan parklarda yaşanan peş peşe zarar verme olayı ile ilgili Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş," Geçtiğimiz hafta oyun parkının duvarları yıkıldı. Daha öncede çam ağaçlarına zarar verildi dalları kırıldı. Vatandaşın ortak yaşam alanı olan parklara zarar verenleri kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Parklara zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma yapıldığı bildirildi. - ADANA