Adana Kozan'da narko alan operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narko alan uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "narko alan" uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıuşağı ve Mahmutlu mahallelerinde oluşturulan denetleme alanlarında durumundan şüphelenilen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
76 araç ve 175 kişinin denetlendiği uygulamada, 3,61 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Denetimlerde, bazı araç sürücülerine çeşitli ihlallerden ceza kesildi.