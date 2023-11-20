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Adana Kozan'da narko alan operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen narko alan uygulamasında 1 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.