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Adana İncirlik'ten yardım malzemeleri helikopterlerle bölgelere ulaştırılıyor

3. Sayfa Haberleri

Adana İncirlik'ten yardım malzemeleri helikopterlerle bölgelere ulaştırılıyor

Lojistik Merkezi olarak işleyen Adana İncirlik'teki Hava Kuvvetleri yardım malzemeleri helikopterlerle yardım bölgelerine ulaştırılıyor.

Lojistik Merkezi olarak işleyen Adana İncirlik'teki Hava Kuvvetleri yardım malzemeleri helikopterlerle yardım bölgelerine ulaştırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lojistik Merkezi olarak işleyen Adana İncirlik'teki üssümüzde tempo bir an olsun düşmüyor. Hava Kuvvetlerimizin yer personeli tarafından hızlı bir şekilde yüklenen yardım malzemeleri helikopterlerle yardım bölgelerine ulaştırılıyor" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Adana 3. Sayfa Haberler

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