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Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Çocuklara Şeker ve Hediye Verdi

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Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral, Coşkun Sel, uygulama noktalarını denetleyerek, durdurulan araçlardaki çocuklara şeker ve hediye verdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşın can ve mal güvenliği için bir çok noktada uygulama başlattı. Jandarma ekipleri araçları tek tek durdurup hem kontrol yaptı hem de vatandaşların bayramını kutladı. Adana İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel'de uygulama noktalarını denetledi. Komutan Sel, kontrol edilmek için durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı. Sel, durdurulan araçlarda çocuk olması durumda ise onları da unutmayarak oyuncak hediye edip bayram şekeri verdi. Oyuncak ve şekeri alan çocuklar mutlu olup komutana teşekkür etti. Bir süre sonra Sel, uygulama noktasından ayırılırken, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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