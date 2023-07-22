Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı
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Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı.
Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir'e bıçaklı saldırı
ADANA - Adana HÜDA-PAR İl Başkanı Salih Demir parti binası önünde bıçaklandı.
Durumu ağır olan Demir'in yanında bulunan başka bir partili de bıçak darbeleriyle yara aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa