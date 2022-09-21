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Adana haberleri! Adana'da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü

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Adana 3. sayfa haberi | Adana'da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da tır ile pikap çarpıştı: 2 ölü

ADANA - Adana'da tır ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki plakası alınamayan tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Suluca mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ND 810 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, pikapta bulunan Elif Mura ile Nurettin Deniz ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri otoyolda çevre güvenliği aldıktan sonra kaza yerinde inceleme yaptı. İki yaralı da hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Elif Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Tarsus Adana 3. Sayfa Haberler

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