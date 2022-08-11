Adana 3. sayfa haberleri: Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı
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Adana habere göre Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı Adana'da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi.
Adana'da otomobil otluk alana devrildi: 2 yaralı
ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşil Bulvarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Y kullandığı yabancı plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil otluk alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu konumunda bulunan M.Y ve F.Y'yi hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa