Adana haberleri... Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Adana haberler... Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Araçlarında yapılan aramada 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 12 adet eski madeni para ve 1 çift küpe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karataş Adana 3. Sayfa Haberler

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