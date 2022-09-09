Adana haberleri... Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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Adana haberler... Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Araçlarında yapılan aramada 1 adet metal arama dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 12 adet eski madeni para ve 1 çift küpe ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa