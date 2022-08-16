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Son dakika 3. sayfa: Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon

Son dakika haberi: Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana'da DEAŞ'ın içinde silahlı görev yapan 10 kişiye yönelik operasyon

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde silahlı görevlerde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan baskınlarla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'da polis, asker ve mühendis olarak görev alan ve ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Savcılık, tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

TEM ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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