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Adana haber: Adana'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü

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Gelen Adana haberine göre Adana'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü Adana'da kontrollü kavşaktan geçmekte olan cipe bir motosiklet yandan çarptı.

Adana'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü

ADANA - Adana'da kontrollü kavşaktan geçmekte olan cipe bir motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 AKL 865 plakalı motosikleti ile, kontrollü kavşaktan geçen M.D idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü M.D ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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