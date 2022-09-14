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Adana haberleri... Adana'da Ağustos'ta bin 75 araç trafikten men edildi

3. Sayfa Haberleri

Adana haberleri... Adana'da Ağustos'ta bin 75 araç trafikten men edildi

Edinilen Adana gelişmesine göre Adana'da Ağustos ayında yapılan denetimlerde bin 75 aracın trafikten men edildiği, 632 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Adana'da Ağustos ayında yapılan denetimlerde bin 75 aracın trafikten men edildiği, 632 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 265 bin 93 araç kontrol edildi.

Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 75 araç trafikten men edildi, 632 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 yılı Ağustos ayı içerisinde il sınırlarında toplam 444 maddi hasarlı, 467 yaralamalı, 4 ölümlü olmak üzere toplam 915 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 701 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

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