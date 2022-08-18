Adana haberleri! Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi Adana 3. sayfa haberi... Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi. Adana'da 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi ADANA - Adana polisi yorganların arasında 20 kilo 736 gram esrar ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir minibüsü takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpek "Hulk" ile arama yapıldı. Hulk'un tepki verdiği yorganların arasında yapılan detaylı aramada 20 kilo 736 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki Y.Ş. ile sürücü S.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş. ile C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana 3. Sayfa Haberler

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