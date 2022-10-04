Adana haberi: Ceyhan'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Adana haberleri: Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda daralı ağırlığı 241,12 gram eroin maddesi, 2 adet kullanıma hazır şırınga ile birlikte daralı ağırlığı 10,73 gram eroin maddesi, daralı 150 gram esrar maddesi, daralı ağırlığı 4 gram met-amfetamin maddesi, daralı ağırlığı 15 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, toplam 141 adet uyuşturucu ve Uyarıcı etki doğuran hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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