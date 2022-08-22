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Son dakika haberi... Patenli gençlerin ölümle oyunu

Son dakika haberi... Patenli gençlerin ölümle oyunu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Adana'da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Adana'da patenli 4 gencin trafikte seyreden bir otomobile tutunarak yaptıkları yolculuk, yürekleri ağızlara getirdi.

Olay gece saat 23: 30 civarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin yanlarına ve arkasına asılan patenli 4 gencin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tehlikeye aldırış etmeden seyir halindeki araca tutunarak ilerleyen gençlere ve otomobilin sürücüsüne görenler tepki gösterdi.

Otomobil sürücüsü ve patenli gençler, çevredeki vatandaşların uyarılarını da dikkate almadan tehlikeli yolculuğa devam etti.

(Mehmet Turaçcı - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Adana 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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