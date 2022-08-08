Adana haberi: Adana'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Adana haberi: Adana'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

Adana haberi: Adana'da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi

Adana 3. sayfa haberi: Adana'da düzenlenen operasyonda bin 40 litre sahte içki ve bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

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Adana'da düzenlenen operasyonda bin 40 litre sahte içki ve bin 120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte sahte içki ve kaçak etil alkol olduğu bilgisine ulaştı. Polis iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında bin 120 litre kaçak etil alkol ve bin 40 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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