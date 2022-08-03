Adana haberi! Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haberi! Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Adana haberi! Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Adana 3. sayfa haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

 - Güncelleme:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Gaziantep- Adana otoyolunda düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur güven uygulamaları esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Şahıslar Adana İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title