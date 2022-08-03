Adana haberi! Adana'da 30 düzensiz göçmen yakalandı Adana 3. sayfa haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyolda kontrol edilen bir araçta 30 düzensiz göçmen yakalandı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Gaziantep- Adana otoyolunda düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur güven uygulamaları esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar Adana İl Göç İdaresine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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