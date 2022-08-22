19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Kamyonet içerisindeki kutularda ele geçirilen kaçak makaronlar Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi ADANA - Adana'da 19 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Kamyonet içerisindeki kutularda ele geçirilen kaçak makaronlar Adana'da 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi ADANA - Adana'da 19 milyon 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi. Aramalarda, 19 milyon 370 bin makaron, 101 bin 376 sigara kağıdı ve 2 bin 780 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3. Sayfa Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 19 milyon 370 bin makaron ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.