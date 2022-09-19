Adana haber... Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Adana haberler... - Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. - Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi ADANA - Adana'da 104 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile gelen bir araçta esrar olduğu bilgisine ulaştı. Polis aracın geleceği güzergahta önlem aldı. Polis aracı durdurup arama yaptığında 104 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Polis araç sürücüsü A.S.'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ifadesinde uyuşturucudan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Tragger Adana 3. Sayfa Haberler

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